Il concerto dei "Cantachiaro" in memoria di tre amici

SILVANO D'ORBA - Ricorda Paola Ravera, Giorgio Motta e Pierfranco Romero l’edizione 2019 del “Cantachiaro”. Tre grandi amici di Silvano per l’iniziativa natalizia più classica. «Noi vogliamo ricordarli - spiegano gli organizzatori - dedicando loro questo piccolo spettacolo fatto di canzoni varie, dove troverete brani di musica italiana di anni differenti, gospel e anche musica internazionale, anche alcune scenette divertenti toccando anche argomenti molto seri ed attuali, quindi divertimento per tutti dai grandi ai piccoli». L'appuntamento è per stasera, sabato 21 dicembre, alle 21.00 presso il salone dell’Oratorio Parrocchiale. Al termine sarà servito un piccolo rinfresco.