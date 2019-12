Due mesi dal disastro: i contributi per gli alluvionati

CASTELLETTO D'ORBA - I mille euro raccolti dalla Soms di Ovada sono stati consegnati concretamente qualche giorno fa dal presidente dell'associazione Augusto Configliacco con alcuni soci. Due mesi fa il rio Albara usciva dal suo letto tra via IV Novembre e via Sericano sconvolgendo per la seconda volta la vita dei residenti dell'area bassa di Castelletto d'Orba. Oggi dalle 9 saranno consegnati simbolicamente i contributi raccolti attraverso il conto corrente aperto dal Consorzio Servizi Sociali nei giorni immediatamente successivi al disastro. Un totale di 27.250 euro. "Ogni famiglia che lo scorso 21 ottobre ha avuto la sua casa invasa da acqua e fango - spiega il sindaco Mario Pesce - avrà 1140 euro. Chi ha avuto il garage allagato avrà 500 euro". "Tra associazioni, enti, circoli, imprese e soggetti economici, parrocchie, alcune pro loco e diversi privati cittadini, hanno partecipato alla raccolta più di 50 soggetti del Territorio Ovadese", precisa dati alla mano Gianni Zillante, direttore del Cosorzio. "In questo momento difficile - aggiunge Pesce - ogni aiuto è importante".