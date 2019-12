Pro Molare: in panchina arriva Della Latta

MOLARE - Non cambia l'obiettivo ma la guida tecnica di una Pro Molare che nel 2020 proverà a raggiungere la salvezza nel campionato di Seconda categoria (girone L). Dopo la pesante sconfitta (3-0) di domenica scorsa contro il fanalino di coda Casalnoceto, mister Francesco Puppo ha rassegnato le dimissioni irrevocabili. «A lui vanno i ringraziamenti di tutta la società e dei giocatori - afferma il presidente Corrado Canepa -. In questi mesi ha dimostrato grande dedizione e attaccamento alla maglia e ai nostri colori. Siamo sinceramente delusi per l'epilogo, quando è stato avviato questo percorso comune speravamo entrambi di ottenere risultati migliori».

Con la cena di Natale di mercoledì sera si è aperta ufficialmente l'era di Andrea Della Latta, l'ex allenatore dell'Ovada Calcio - in coppia con Claudio Biagini - ai tempi della Promozione (stagione 2010-2011), che siederà sulla panchina dei molaresi fino al termine della stagione. «Ha una grande esperienza con squadre di categoria superiore - prosegue Canepa -. L'ho trovato molto motivato, spero che possa aiutarci a ripartire, a riprendere qualche punto perso maldestramente nel girone d'andata. L'impatto emotivo è stato importante, l'ho trovato carico».

Ci sarà bisogno di una rapida ripartenza per risollevare le sorti di una squadra che al momento occupa il terz'ultimo posto in classifica, con appena due lunghezze di vantaggio sulla Castelnovese e quattro sul Casalnoceto. I primi allenamenti serviranno al tecnico per capire se sarà il caso di investire sul mercato, aggiungendo nuovi innesti dopo gli ingaggi degli ex Juniores dell'Ovadese Silvanese Lavarone e Rondinone, o se la rosa potrà essere competitiva anche senza aggiustamenti. Da mettere in conto ci sono anche le uscite di Brilli, Pastorino, Sorbino, Ravera e Scatilazzo, che hanno deciso di lasciare il sodalizio giallorosso già nelle scorse settimane.