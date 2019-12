Pallavolo: le ovadesi chiudono il 2019 in trasferta

OVADA - Un sabato comunque complicato quello che attende le ovadesi nell'ultimo impegno del 2019. Plastipol e Cantine Rasore, reduci da due brutte sconfitte nel turno casalingo di sabato scorso. E' di scena a Santhià la maschile di Suglia contro la capolista che finora ha vinto sette partite su otto. Difficile pensare di interrompere la serie negativa avviata con il recupero sul campo dell'Altiora. Ma proprio contro l'attuale seconda in classifica Mangini e compagni avevano offerto una prova positiva prima di deludere contro il Fenera Chieri. La classifica attualmente non ha particolari esigenze per gli ovadesi; l'avversario può stimolare ad alzare la qualità del gioco a patto di rimettere a posto la ricezione, vero tallone d'Achille dell'ultima gara. Gara molto delicata anche per la Cantine Rasore: si gioca sul campo di Montalto Dora, formazione di centro classifica molto efficace però nelle gare casalinghe. Un osso duro per una squadra che proprio in trasferta tende a soffrire maggiormente. L'ultimo posto in classifica complica lo scenario del sestetto di Dogliero.