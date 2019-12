Tre giorni di sosta gratuita nel centro storico

OVADA - Tre giorni di sosta gratuita, da sabato 21 dicembre fino alla vigilia di Natale - martedì 24 -, che diventano quattro consecutivi se si considera il giorno festivo di mezzo. È questo il provvedimento varato dall'amministrazione comunale di Ovada che, in accordo con la Gestopark - l'azienda di Albissola Marina che si occuperà degli oltre 400 stalli blu presenti in città per i prossimi quattro anni - ha deciso di disattivare per qualche giorni i parchimetri installati lo scorso ottobre. Si tratta di una decisione presa in continuità con le misure adottate in passato a tutela del commercio locale, in un periodo cruciale dell'anno.

La speranza è che tanti ovadesi, e non solo, possano approfittarne per effettuare i regali nei negozi del centro storico. A tal proposito da Palazzo Delfino è arrivato il via libera allo "stop" al pagamento dei parcheggi blu di corso Saracco, piazza XX Settem­bre, via Torino, piazza Garibaldi, via Buf­fa, piazza San Domenico, via Cairoli, piazza Cappuccini, piazza Matteot­ti e via Gramsci (ex piazza del Peso) a ridosso delle feste. Sabato 21 l'ufficio della Gestopark di via Buffa resterà aperto regolarmente.