Emergenza maltempo: incontro pubblico alla Soms di Silvano

SILVANO D'ORBA - È in programma per stasera l'incontro pubblico organizzato dall'amministrazione comunale di Silvano d'Orba per fare il punto della situazione a distanza di un mese dal maltempo che investito con forza la provincia di Alessandria. Sarà l'occasione per ripercorrere le tappe effettuate dallo scorso 21 ottobre, giorno della prima alluvione, ad oggi, con gli ultimi sopralluoghi dei tecnici regionali effettuati proprio nei giorni scorsi. L'appuntamento è per stasera, dalle ore 21.00, al teatro della Soms.

Nel corso della serata sono previsti gli interventi di esperti e volontari che hanno vissuto in prima persona quelle ore difficili, a fronte di un quadro (ancora) in costante evoluzione. «Non è consolidata - dichiara il sindaco Giuseppe Coco - la situazione della Pieve e dei Setteventi. Se pioverà ancora c’è il rischio di nuove colate di fango e detriti. In totale sono una decina i residenti allontanati dalle loro abitazioni. I lavori in somma urgenza ammontano a più di 650 mila euro».