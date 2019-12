Contromano in autostrada, patente revocata

OVADA - Sabato scorso, alle ore 9 circa, al centralino del Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Genova sono arrivate numerose segnalazioni di automobilisti spaventati che segnalavano la presenza di un furgone bianco, adibito al trasporto di persone, che aveva appena imboccato un tratto dell’A/10, nei pressi di Genova, contromano, riuscendo ad immettersi, successivamente, sulla carreggiata nord dell’A/26 nel giusto senso di marcia.

Immediatamente è stata allertata la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada che, posizionatasi nei pressi dell’uscita autostradale di Ovada, è riuscita ad intercettare, poco dopo, il furgone. Gli Agenti nella circostanza hanno verificato che a bordo del mezzo, oltre al conducente, vi erano altre sette persone, tutte straniere, provenienti dalla Francia e dirette in Romania.

Al conducente, un quarantanovenne residente in Romania, è stata immediatamente ritirata la patente per la successiva revoca alla guida sul territorio italiano; il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.