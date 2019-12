"Non eliminate la coppia di treni in più"

"Se tutto va bene da Genova ad Acqui ci si mette un'ora e mezza. Sono 58 chilometri, ragazzi". Con cellulari e tablet il rapporto "Pendolaria" di Legambiente, che ha indicato la Acqui - Genova tra le peggiori tratte del nostro Paese, ha aperto l'incontro di ieri tra i delegati del Comitato Trasporti Valli Orba e Stura e l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi. Da quest'ultimo è venuta la disponibilità a fare da tramite delle richieste degli utenti nei confronti del collega ligure Gianni Berrino. "Per noi - spiega Alessandra Rapetti del direttivo dell'associazione - è fondamentale che sia mantenuta la coppia di treni introdotta con il piano d'emergenza per l'A26. Il collegamento dalle 15.12 da Brignole è molto utile per gli studenti. Negli ultimi giorni abbiamo notato volti nuovi sui treni, utenti che evidentemente si sono avvicinati per le code e un po' di paura sull'autostrada. Questo ribadisce l'importanza del trasporto locale e dei treni".