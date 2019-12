In Enoteca l'apericena benefico per la Protezione Civile

OVADA - È in programma per stasera, martedì 17 dicembre, la serata di beneficenza a favore della Protezione Civile organizzata dal Comune di Ovada. L'appuntamento è presso i locali dell'Enoteca Regionale di via Torino a partire dalle ore 20.00. Un’apericena a offerta da dieci euro servirà a raccogliere fondi per l’associazione di volontariato che nel corso della recente alluvione per il maltempo ha impiegato risorse economiche e subito danni alle attrezzature.

«L’idea - spiega Mario Arosio, presidente dell’Enoteca - è venuta a diversi commercianti della città. Vivi Ovada, Rotary Club e Lions hanno dato il loro contributo. Ascolteremo le testimonianze di questi giorni di impegno, poi ci sarà una parte più conviviale». «Acquisteremo - spiega Andrea Morchio, vice coordinatore regionale - nuove attrezzature. La più grande ricompensa che riceviamo è la gratitudine delle persone che aiutiamo. Gli uomini e le donne della Protezione Civile lavorano silenziosamente. Un grazie ai promotori».