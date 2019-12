Ovadese Silvanese: deludente pareggio col Pozzomaina

OVADA - Un'Ovadese Silvanese molto deludente per sessanta minuti pareggio 2-2 col Pozzomaina. Partita davvero enigmatica per la formazione neroarancio penalizzata dalla rete subita dopo due minuti. Al primo affondo la formazione ospite passa. Ingresso in area dal lato corto destro dell'area di Peccerella, prima conclusione ribattuta. Si accende una mischia, Kasa trova lo spiraglio giusto. Ovadese visibilmente scossa. Formazione condizionata dalla carenza di giovani da schierare. Ne fa le spese Dentici, relegato in panchina per il 2001 Cartosio sulla destra. Al 30' il primo sussulto: Anania calcia una punizione dalla distanza, una deviazione fa terminare la palla di poco a lato. Al 30' Rosset, lanciato dalle retrovie, entra in area ma si fa respingere il sinistro da Borga in uscita.

La ripresa non offre emozioni particolari nella prima fase. Mister Pastorino fa entrare Cazzulo per Cartosio. La partita sembra chiudersi al 24' quando Incognito sfugge alla guardia di Pastorino e apre alla sua sinistra per Tulifero: per l'attaccante, all'ingresso, in area, è facile raddoppiare. Escono Rosset e Anania per Barbato e Dentici. Sembra la resa, invece scatta la scatta la scintilla. Al 38' Barbato entra in area dalla sinistra ed è atterrato da un difensore. Dentici calcia dal dischetto, Borga devia ma non evita il gol. Subito dopo punizione dello stesso Dentici dalla trequarti destra; sulla traiettoria si avventa a centro area Lovisolo e disorienta il portiere. E' il pareggio insperato. Allo scadere l'Ovadese avrebbe la possibilità di completare la rimonta. Ma Dentici prima si vede respinta la conclusione da Borga, poi spara alto col sinistro.