Massaro lancia l'Acqui

TORINO - Basta un rigore conquistato e trasformato da Massaro all'Acqui per battere il Mirafiori e non perdere contatto con le prime due della graduatoria - con il Lucento che vince 8-2 sul Cit Turin - ma dietro risale anche l'Arquatese che nel derby in trasferta a Gavi infila un ottimo 3-0 nella ripresa grazie alle reti di Simone Torre, Firpo e del nuovo acquisto Simone Repetto. Pareggio in rimonta quasi insperato per l'Ovadese Silvanese che trova i gol di Dentici su rigore procurato da Barbato e Lovisolo sempre su punizione di Dentici per rimontare lo 0-2 del Pozzomaina, cade nettamente l'Asca a Villafranca travolta dalle doppiette di Gualtieri e di Bosco prima del gol della bandiera di Monaco per l'1-4 finale e non è da meno la Valenzana Mado che in casa con il Trofarello perde 2-0 con le reti di Zaghi e Mainardi.

GAVIESE – ARQUATESE 0-3

MIRAFIORI – ACQUI 0-1

OVADESE SILVANESE – POZZOMAINA 2-2

PRO VILLAFRANCA – ASCA 4-1

VALENZANA MADO – TROFARELLO 0-2

ACQUI: Rovera, Cerrone, Costa, Rondinelli, Gilardi, Morabito, Massaro, Genocchio, Rignanese, Ivaldi, Bollino. A disp. Bodrito, Capizzi, Minelli, De Bernardi, Biorcio, Cavallotti, Zunino, Innocenti. All. Merlo

ARQUATESE: G. Torre, Firpo, Bianchi, Perfumo, Giordano, Tavella, Scolafurru, Maldonado, S. Torre, Vera, Monticone. A disp. U. Acerbo, Trapasso, Motto, Daga, Guido, Zoppellaro, G. Acerbo, S. Repetto, U. Repetto. All. Vennarucci

ASCA: Figini, Ottria, Mirone, Deambrosis, Cirio, Borromeo, Monaco, Ravera, Y. El Amraoui, Rota, E. El Amraoui. A disp. Berengan, Ulderici, Goretta, Esposito, Fiorini, Rossi, Giannicola. All. Usai

GAVIESE: Alocci, Mazzon, Tosonotti, Taverna, Chiarlo, Pellegrino, La Neve, Amello, Myrta, Di Gennaro, Lombardi. A disp. Pulcino, Guido, Milanese, Fossati, Kolaj, Bosic, Ba, Anibri, Maroni. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: Gallo, Roncati, Martinetti, Lovisolo, Pastorino, Porrata, Cartosio, Anania, Cimino, Rosset, Oddone. A disp. R. Cipollina, A. Cipollina, Donà, Panariello, Sala, Coscia, Dentici, Barbato, Cazzullo. All. Pastorino

VALENZANA MADO: Capra, Battista, Meda, Gigante, Dinica, Casalone, Mazzucco, Conti, Boscaro, Balzano, Fassina. A disp. Gjyli, F. Bennardo, Negri, Tagnesi, D. Bennardo, Roluti, Lorusso, Onomoni, Savino. All. Nobili