Una cura con radiofarmaco da 57.000 euro

ALESSANDRIA - Il dottor Alfredo Muni è il primario di Medicina nucleare all'ospedale di Alessandria. Ci racconta un reparto all'avanguardia dove, a gennaio, sarà avviata per la prima volta una cura con un radiofarmaco per il quale, per quattro somministrazioni, si spendono 57.000 euro.

