Plastipol contro Chieri, Cantine Rasore con Novara

OVADA - Non c'è tempo per metabolizzare la sconfitta di Verbania con l'Altiora, la Plastipol torna sul campo del Geirino questa sera, dalle 21.00, per la sfida con il Fenera Chieri. Squadra di Suglia che nel recupero della 6° giornata ha perso 3-1 una gara caratterizzata dalla maratona del terzo set chiuso sul 30-28 per i padroni di casa. Contro i torinesi la squadra biancorossa dovrà mostrare di aver riorganizzato il sestetto dopo la rinuncia forzata a Nistri, infortunio muscolare significativo, e cogliere un successo che la avvicinerebbe alle posizione alte della classifica. Formazione ospite che finora si è dimostrata implacabile in casa, molto più malleabile in trasferta. Appuntamento cruciale quello che vede la Cantine Rasore in campo nel tardo pomeriggio (dalle 17.45) contro il Direma Novara. Si tratta dell'incrocio tra la penultima e il fanalino di coda. Un solo risultato per la squadra di Dogliero reduce dal brutto stop sul campo dell'Igor Volley.