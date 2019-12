Come salvare il mare: spettacolo alla Loggia

“Plastic Gnam Gnam” è lo spettacolo educativo rivolto a bambini tra 0 e 6 anni della Compagnia Teatro delle Formiche, scritto e diretto da Fiona Dovo e Vincenza Pastore proposto dal Comune di Ovada nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L'appuntamento è per oggi, sabato 14 dicembre alle 16.00 presso la Loggia di San Sebastiano. In scena grandi pupazzi ai quali gli attori daranno vita, nello stile del teatro delle ombre. La protagonista è “Goccia” che, intrappolata in una bottiglietta comune, viene gettata in mare e si imbatte nel mostro della plastica «la rappresentazione – spiega l'autrice – dell'inciviltà e della mancanza di rispetto dell'uomo nei confronti dell'ambiente».

I bambini conosceranno i danni delle miscroplastiche e il degrado dei nostri mari. Con Goccia ci sarà Sirena che rappresenta la natura che cerca di preservarsi ed aiuterà la protagonista a liberarsi dalla bottiglia con un elemento magico. Il progetto è stato selezionato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. «Con “Plastic Gnam Gnam” - conclude Fiona Dovo- vogliamo lanciare un messaggio di speranza ai più piccoli in modo che, a fronte delle disgrazie ambientali, non si sentano impotenti e capiscano che cambiare il mondo partendo dal nostro piccolo è possibile». Ingresso libero. Info: 0143.83.63.11.