PD al voto per eleggere il nuovo coordinatore del Circolo ovadese

OVADA - È in programma nella giornata di sabato (14 dicembre) l'elezione del nuovo coordinatore del circolo PD di Ovada. L'appuntamento è presso la sala Soms (ingresso da via Sant'Antonio), con l'insediamento dell'ufficio di presidenza previsto per le ore 9.00. A seguire, dopo la raccolta delle candidature, si procederà con l'apertura del dibattito e le votazioni. L’assemblea degli iscritti dei democratici si svolge per sostituire Mario Lottero eletto il 26 maggio scorso in Consiglio Comunale nella lista "Insieme per Ovada" e nominato successivamente capogruppo di maggioranza.

"Ho dovuto prendere questa decisione a malincuore - ha dichiarato il coordinatore uscente -. Il PD nel 2008 era nato con un’ambizione alta: mettere insieme le anime riformiste, inclusive e di sviluppo della sinistra italiana. A livello locale ci siamo riusciti e i cittadini hanno avuto fiducia nel nostro percorso. Ringrazio gli iscritti e i simpatizzanti che mi hanno aiutato e assicuro che continuerò ad impegnarmi con passione per il bene della città”. Lottero, subentrato a Gianni Olivieri nel 2017 con 52 voti su 56 elettori.