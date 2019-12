"Natale al parco": domenica di festa a Villa Gabrieli

OVADA - S'illumina a festa il parco di Villa Gabrieli che, a pochi giorni dal 25 dicembre, torna ad ospitare un evento a tema dopo la buona riuscita delle feste dei nonni e del risparmio. In seguito all'accensione delle luminarie, già allestite sugli alberi presenti all'interno del polmone verde ora gestito da associazione Vela e Fondazione Cigno, nel pomeriggio di domenica, dalle ore 14.30 alle 16.30, è in programma "Natale al parco". Sarà l'occasione per scambiarsi gli auguri, per ammirare il presepe realizzato sull'isolotto del laghetto dei cigni e per festeggiare insieme a Babbo Natale, che per l'occasione raccoglierà giocattoli per i bambini meno fortunati.

«L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - è in linea con il percorso avviato da qualche mese che punta a incentivare il dialogo, il rispetto, la consapevolezza di certi temi come il benessere e l’ecosostenibilità, tutti aspetti ben presenti nel progetto “Coltiviamo il benessere” attraverso il quale vogliamo rilanciare Villa Gabrieli. Stiamo ponendo basi importanti». La giornata sarà completata da cori e poesie recitate dai bambini sul tema e da una simpatica cioccolata calda offerta in collaborazione con la Pro Loco di Ovada.