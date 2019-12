Accademia Urbense e Ir Bagiu insieme per la "Guida di Silvano"

SILVANO D'ORBA - Nasce dalla collaborazione fra l'Accademia Urbense di Ovada e il Circolo Dialettale Silvanese "Ir Bagiu" il volume dedicato a Silvano d'Orba presentato sabato pomeriggio nei sotterranei del Palazzo Comunale di piazza Battisti. Una partnership inedita fra due realtà particolarmente attive sul territorio che ha portato alla realizzazione di un'opera - intitolata "Guide dell'Accademia Urbense: Silvano d'Orba" - inserita nella collana edita dalla storica istituzione di piazza Cereseto. «A breve replicheremo con Castelletto d'Orba, che chiude questo ciclo - ha dichiarato Paolo Bavazzano, presidente dell'Accademia Urbense -. Nei mesi scorsi abbiamo trovato fra i silvanesi tanti validi collaboratori, che ci hanno dato un contributo significativo. Se vogliamo continuare a salvaguardare le nostre tradizioni è necessario che qualcuno nei paesi vada avanti su questa strada».

Il volume, come detto, è stato edito dall'Accademia Urbense di Ovada, ma realizzato dall'Associazione Culturale «Circolo Dialettale Silvanese "Ir Bagiu". «Personalmente, per motivi di lavoro, non ho contribuito molto alla stesura di quest'opera - spiega Claudio Passeri, presidente dell'ente di Silvano d'Orba -, che vogliamo dedicare a tutti i nostri soci che ci hanno lasciato, ma soprattutto a Pierfranco Romero, recentemente scomparso, assieme al nostro presidente onorario, Paolo Scarsi, "titolare" di una saggezza popolare che non deve andare perduta. Questa guida si ispira infatti all'itinerario tra i luoghi simbolo di Silvano d'Orba ideata da lui e dalla figlia Cristina. Infine voglio ringraziare Sergio Basso per la sua fondamentale ricerca sulla storia del paese