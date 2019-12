Dodici mesi con i mandala per beneficenza

OVADA - È la onlus “Trecentosessantagiorniperunsorriso” a dare vita al progetto-evento che si terrà sabato 7 dicembre presso l'associazione culturale Om Garden di via Cairoli 78 a Ovada. Un caffè e due risate tra Enrico Santamaria, titolare della agenzia cool-made.com, e Nadia Meneghello, decoratrice per lanciare il “calendario artistico” autofinanziato a tiratura limitata (100 copie) il cui incasso sarà devoluto all'associazione Labiopalatoschisi di Alessandria che si occupa di bambini nati con il labbro leporino. Il progetto nasce dall'incontro fra la decoratrice ovadese e il grafico che lavorando sulle rispettive competenze hanno creato un inedito calendario in cui le immagini della Meneghello, che come soggetto hanno i mandala, cerchi sacri orientali coloratissimi con motivi geometrici, rappresenteranno i dodici mesi dell'anno. L’evento, dalle 20.00, prevede aperitivo gourmet, esposizione e vendite dei calendari. Ingresso libero.