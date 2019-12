Cai: addobbi ad alta quota, torna il presepe sul Tobbio

OVADA - Il Natale che si coniuga con la passione per le escursioni in alta quota, in particolare sul monte più amato dagli ovadesi. Torna domenica 8 dicembre il tradizionale appuntamento con l’allestimento del Presepe sul monte Tobbio curato dalla sezione ovadese del Cai. Appuntamento a Ovada, dalle 8.30 davanti alla sede dell’associazione di via XXV aprile, o alle 9.30 al Valico degli Eremiti.

La presenza di una piccola riproduzione della capanna all’interno del locale rifugio adiacente alla chiesetta sulla sommità del monte a quota 1098 metri sul livello del mare è oramai un’usanza tra le più tradizionali. Assieme alla rappresentazione della natività, i partecipanti allestiranno anche un piccolo albero di Natale. L’ideatore e animatore, da sempre, è Sandro Dagnino, trentacinque anni trascorsi a insegnare cos’è la montagna soprattutto alle nuove generazioni, cercare di trasmettere cosa significa stare a contatto con la natura in modo rispettoso.

Per questo suo impegno nel 2015 Dagnino è stato premiato con una targa dai compagni di associazione. È Dagnino in prima persona a occuparsi di reperire i materiali tra cui l’immancabile muschio e un piccolo ramo di un albero (non necessariamente di un abete) che sarà poi decorato con gli addobbi natalizi. In giornata si sale in vetta e si costruisce il presepe, si addobba il ramo dell’albero e, dopo un frugale spuntino, si ritorna a valle.