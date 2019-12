Al Rebora Festival Marcello Crocco omaggia Fred Ferrari

OVADA - Dopo il successo registrato sabato scorso per l’omaggio a Giacomo Soave, stasera, giovedì 5 dicembre, presso il Teatro Splendor, andrà in scena il quinto appuntamento del Rebora Festival. A partire dalle ore 21.00 è in programma il concerto dedicato a Fred Ferrari, un ovadese di adozione, protagonista nel panorama musicale non solo locale, ma anche internazionale. L’Orchestra Sinfonica di Alessandria - insieme a due solisti di eccezione come Gianni Coscia e Marcello Crocco - affronterà un percorso musicale basato maggiormente su colonne sonore da film, sfruttando gli arrangiamenti scritti proprio da Ferrari.

«Fred ha suonato parecchi anni con mio padre e io stesso ho collaborato con lui – racconta Marcello Crocco, figlio dell’indimenticabile Dino, con cui Ferrari ha condiviso l’avventura negli Scooters, gruppo in voga negli anni sessanta -. Non è il primo concerto che tributano a Fred, ma quando Andrea Oddone (direttore della Civica Scuola di Musica Antonio Rebora nonché direttore artistico del Festival, ndr) mi ha chiesto di esserci come ospite, ho ovviamente accettato».

Fred Ferrari è stato un musicista a 360 gradi: oltre ad essere compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, la sua abilità e attitudine al pianoforte non passò inosservata. Un aneddoto d’infanzia di Marcello Crocco racconta proprio il rapporto viscerale di Ferrari con la musica e il suo pianoforte. “Mi ricordo - prosegue Crocco - da bambino quando con mio padre e gli Scooters andavano a suonare per due mesi a Forte dei Marmi. Suonando di sera, tutti di giorno si andava al mare per sfruttare la vacanza. Lui no, affittava un pianoforte e per tutto il giorno scriveva e arrangiava. Ciò che faceva sorridere era che partiva a giugno bianco e ritornava a settembre bianco. Mai un giorno di mare. La sua vita era immersa nella musica e questo identificava la sua enorme passione per essa”.