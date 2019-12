Due iniziative benefiche per gli alluvionati di Castelletto d'Orba

OVADA - Tra concerti e bancarelle, sarà un fine settimana dedicato alla solidarietà per l'Ovadese che, a distanza di quaranta giorni dall'alluvione che ha colpito duramente Castelletto d'Orba, si mobilita per donare un aiuto alla popolazione locale. Il primo appuntamento è in programma sabato sera, 7 dicembre, a partire dalle ore 18.30, presso il Palazzetto dello Sport del Geirino di Ovada. Si tratta di “Cariole e Badili”, il concerto non stop organizzato dalla Servizi Sportivi di Ovada in collaborazione con alcune associazioni del paese.

Sul palco saliranno i Beggar’s Farm di Franco Taulino, l’Orchestra e il gruppo teatrale dell’Istituto Comprensivo Pertini di Ovada, la Civica Scuola di Musica “Rebora” di Ovada, The Antani’s Band , Peakbeat e molti altri. Sempre il comune di Castelletto d’Orba sarà presente al mercatino dell’antiquariato organizzato dalla Pro Loco di Ovada dell’8 dicembre per una raccolta fondi.