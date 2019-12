Nella domenica dei rinvii, la Capriatese torna alla vittoria

ALESSANDRIA - In Seconda Categoria molte le partite rinviate: nel girone L vittoria della Capriatese 2-1 sul Libarna con il rigore di Panariello e il gol di Bisio, accorcia Reyes nel finale per il Libarna. Dopo un primo tempo a reti bianche, i gialloverdi si sono sbloccati grazie al penalty trasformato dal centrocampista, sempre più capocannoniere della squadra. Il rinvio del match fra Cassano e Mornese permette ai ragazzi di mister Ajjor di mantenere un vantaggio di sei punti sui tortonesi, che sulla carta - con due match da recuperare -, restano nell'orbita della capolista. Ad oggi la prima inseguitrice di Dionello e compagni è il Sale, che ieri pomeriggio ha travolto il G3 Real Novi con un netto 6-0. Per gli alessandrini decisive le doppiette di Calderisi e Fossati, mentre i gol di Castini e Zito sono serviti per arrotondare il risultato. Rinviate Casalnoceto - Frugarolese, Cassano - Mornese, Cassine - Boschese, Pro Molare - Castelnovese.

Nel girone I pareggio 1-1 tra Andezeno e Quargnento grazie alla rete di Caselli a cinque minuti dalla fine. Posticipo 17.30 tra Don Bosco Alessandria e Fortitudo Occimiano. Rinviata Pastorfrigor - Moncalieri.



