Vincono Lerma e Boys, acuto Pizzerie

ALESSANDRIA - Nel girone astigiano vittoria con poker di gol per il Bistagno Valle Bormida che batte 4-1 il Mirabello con le doppiette di Alessandro Colombini e di Troni; successo anche per l’Europa Bevingros che con il gol di Hicham passa 1-0 contro l’Ozzano Ronzonese. Il Castelletto vince 2-1 in casa del Monferrato Calcio a cinque; chiude lo Sporting 2015 che piega 4-2 Montiglio con la doppietta di Mumajesi, gol di Khoune e Ayomide.

Nel girone alessandrino rinviata Garbagna - Lobbi; successo 2-1 in casa per il Lerma sul Sardigliano (reti di Lettieri e Zito, accorcio di Bettonte). Vittoria anche per i Boys Calcio che passano 3-2 in trasferta a Predosa (gol di ; 3-2 anche per la Valmilana sul Tiger Novi con i sigilli di Barboglio, Mulas e Ronchiato. Manita per il Villaromagnano che in casa asfalta 5-0 l’Aurora Pontecurone (Pegorari, Shaini, Casagrande, Siotto, Manfredi). 2-1 per le Pizzerie Riunite sull’Aurora Pontecurone con i gol di Costantino Giordano e Colombo.

Posticipo 17.30 Stazzano - San Giuliano Vecchio.



Gir. Asti

Bistagno V. Bormida - Mirabello 4-1

Europa - Ozzano Ronzonese 1-0

Monferrato calcio - Castelletto 1-2

Sporting 2015 - Montiglio 4-2



Gir. Alessandria

Garbagna - Lobbi rinviata

Lerma - Sardigliano 2-1

Predosa - Boys calcio 2-3

Tiger Novi - Valmilana 2-3

Villaromagnano - Audax Orione 5-0

Pizzerie Riunite - Aurora Pontecurone 2-1

Stazzano - San Giuliano Vecchio 17.30