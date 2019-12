Ovadese Silvanese: sfida al mister della Promozione

«A Ovada ho bei ricordi ma dobbiamo pensare a noi». Taglia corto Maurizio Vennarucci a proposito della sfida di oggi al Geirino. Con l'Arquatese presa in mano due settimane fa torna sul campo che l'ha visto protagonista della vittoria nel campionato di Prima Categoria dello scorso anno. Poi la decisione dei vertici dell'Ovadese Silvanese di cambiare direzione, affidare la panchina al duo Benzi - Boveri che rappresentano già un passato da dimenticare in fretta. Oggi le due squadre si ritrovano per una sfida che in passato ha rappresentato un classico con differenze esigenze. L'Ovadese di Pastorino (altro ex di giornata) ha l'assoluta necessità di fare punti dopo la battuta d'arresto beffarda di Alessandria con l'Asca. l'Arquatese ha il doppio dei punti dei nero arancio ma a sua volta sta cercando di riprogrammarsi con le direttive del neo allenatore. «Ho trovato un gruppo - prosegue Vennarucci - che faticava a esprimersi secondo le sue possibilità. Stiamo lavorando, qualcosa voglio conservare, qualcosa proverò a cambiarlo. Faremo comunque la nostra partita».

In casa Ovada si deve fare i conti con i disponibili come troppe volte è accaduto dall'inizio della stagione. Da verificare la presenza di Tangredi e Martinelli fermi con l'Asca. In avanti si attende il rientro di Rossini anche per fare valutazioni in vista del mercato appena riaperto. «I risultati - analizza sull'altro fronte il mister Roberto Pastorino - dimostrano che c'è già stata un'inversione di tendenza nonostante l'ultima sconfitta. Lgara con l’Arquatese per noi diventa fondamentale perché nelle quattro gare che mancano da qui alla fine dell’andata dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibile