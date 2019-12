Galà del ciclismo: Tacchino premia Samuele Manfredi

OVADA - Lo scorso anno dalla Loggia di San Sebastiano partì un grosso applauso d'incoraggiamento per quella che, nei mesi scorsi, è stata la sua battaglia. Ora Samuele Manfredi farà tappa in città in occasione della settima edizione del Galà del Ciclismo, l'iniziativa promossa a cadenza annuale da Fabrizio Tacchino, preparatore atletico di Castelletto d'Orba. L'appuntamento è per sabato prossimo, 7 dicembre, a partire dalle ore 16.45, con il portacolori del team Groupama-FDJ Continental che succederà a Marco Pinotti (2013), Nicolò Bonifazio (2014), Gianluca Bortolami (2015), Marco Villa (2016), Antonio Puppio (2017), Gloria Scarsi (2018) nell'albo d'oro dei vincitori della Coppa di Legno, il trofeo assegnato dalla famiglia Tacchino in memoria del loro papà.

Vincitore nel 2018 della medaglia d'oro individuale e d'argento a squadre nella specialità inseguimento (categoria Juniores) agli Europei di pista che si sono disputati a Aigle (Svizzera), l'atleta azzurro è poi rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il 19enne di Pietra Ligure, primo classificato anche nella scorsa edizione della Gran Fondo Cassani e nella Coppa delle Nazioni Gand-Wevelgem, è rimasto in coma farmacologico per oltre un mese. Adesso Samuele vive all’ospedale di Ferrara, dove sta seguendo un percorso di riabilitazione.

Nel corso del pomeriggio è in programma una tavola rotonda - intitolata "Per un futuro sicuro del ciclista sulla strada" - a cui prenderanno parte Vittoria Bussi, detentrice del record dell'Ora Elite investita da un'auto pochi giorni fa a Moncalieri, Andrea Garibbo, azzurro mondiale e-bike, Riccardo Moro, Under 23 tesserato con il team LAN Service, Mattia Guasco, portacolori del team Continental Dimension Data, Francesca Saccu, Elite MTB e Francesca Gaggero, atleta SkyRunners.