Castelletto: due spettacoli a favore degli alluvionati

CASTELLETTO D'ORBA - Teatro e musica per provare a risollevarsi e raccogliere fondi a favore delle persone più colpite dall’alluvione dello scorso 21 ottobre. Sono due gli appuntamenti di solidarietà in programma presso la palestra comunale di piazza Marconi a Castelletto d’Orba tra il 30 novembre e il 1° dicembre. L’organizzazione è dell’associazione “Insieme per Castelletto”.

Si parte domani sera con l'A Bretti, che per l'occasione proporrà "Stravaganza", lo spettacolo più recente ricavato dall’omonimo testo di Dacia Maraini. A partire dalle ore 21.00 saliranno sul palco i volti storici della la storica compagnia teatrale ovadese, da Guido Ravera a Luigi Incaminato, guidati dalla regista Jessica Roselli. La trama ripercorre la fase di passaggio immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge Basaglia che di fatto chiuse l’esperienza dei vecchi manicomi.

La sera successiva, ancora all’interno della palestra comunale, dalle 21.00 si esibirà Paolo Bonfanti. Il popolarissimo volto del blues italiano che vanta un legame particolarmente stretto con Castelletto proporrà un estratto dei suoi successi con un rapido excursus sulle ultime composizioni. Tutti gli artisti coinvolti nell’iniziativa si esibiranno gratuitamente. Il ricavato delle offerte sarà versato sul conto corrente avviato dal Consorzio Servizi Sociali per coordinare gli aiuti economici agli alluvionati.