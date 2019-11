Settant'anni di Ormig: taglio del nastro per la mostra alla Loggia

OVADA - È in programma per domani pomeriggio, venerdì 29 novembre, il taglio del nastro per la mostra che racconta i primi settant'anni di attività di una delle principali realtà imprenditoriali dell'Ovadese. L'apertura ufficiale al pubblico di "Ho visto un elefante" è prevista alle ore 17.30, alla presenza delle autorità e di alcuni rappresentanti dell'Ormig, l'azienda che dal 1949, su intuizione di Guido Testore, opera nel campo delle autogrù.

L'appuntamento è alla Loggia di San Sebastiano dove, fino a domenica 8 dicembre, saranno esposte le fotografie provenienti dall'archivio storico dell'Accademia Urbense e dalla collezione privata di Giuseppe Ferrari, collezionista e da sempre appassionati di mezzi per il sollevamento. «Ormig - spiegano il vice sindaco Sabrina Caneva e l'assessore alle Attività Produttive Marco Lanza - significa Ovada, rappresenta un felice esempio di azienda da sempre legata al suo territorio di riferimento. Per questo era giusto celebrare questo momento».

