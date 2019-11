Autocarro contro il passaggio a livello: disagi sull'Acqui - Genova

OVADA - Non c'è pace per i viaggiatori sull'Acqui - Genova. La linea stava lentamente assorbendo i ritardi dovuti ai rallentamenti dei giorni passati. Da stamattina è di nuovo piena crisi. Poco prima delle 6.00 un autocarro ha pesantemente danneggiato il passaggio a livello in prossimità di Prasco sconvolgendo la normale circolazione. Ritardi pesanti, tra la mezz'ora e l'ora, generati dalla necessità di procedere lentamente.