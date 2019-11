Madri Pie: porte aperte per la mostra dedicata a Madre Clelia Porta

OVADA - Prosegue, e si arricchisce della collaborazione con l'Accademia Urbense, la rassegna "Cultural-Mente", attualmente in svolgimento presso l'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada. Fino al 15 dicembre sarà possibile visitare la mostra pittorica dedicata a Madre Clelia Porta, inaugurata dieci giorni fa. Domani, lunedì 25 novembre, in occasione della festa di santa Caterina, sarà l'omonima ensemble musicale della scuola ad allietare la performance teatrale degli studenti, oltre ad un concorso pittorico-fotografico in programma nei locali di via Buffa. Una conferenza sul tema dell'arte è in programma nella mattinata di giovedì 28 novembre, dalle ore 9.00 fino alle 11.30.

Sarà Ermanno Luzzani, studioso d'arte e vicepresidente della medesima l'esperto dell'Accademia che, con l'ausilio logistico di Giacomo Gastaldo, Consigliere delegato e Tesoriere, avrà il compito di relazionare e di allestire la mostra dedicata a Madre Clelia Porta, preside dell'Istituto dal 1939 al 1952, ed ora in esposizione con sue opere pittoriche di indubbio fascino. L'occasione della mostra darà adito alla rivalutazione della sua figura artistica ove, in una chiara matrice autodidatta, si avrà lo svelarsi delle sue basi intellettuali e la conoscenza del mondo dell'arte. Nel contesto espositivo verrà presentato un catalogo delle sue opere, curato dall'Accademia Urbense.