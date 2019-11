Bormida oltre i 9 metri, Tanaro in crescita ma sotto soglia

ALESSANDRIA - Altra giornata di massima allerta su tutto il territorio alessandrino per la piena dei fiumi e il maltempo che continua a flagellare l’intera area. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

ORE 8.45 - Segnalazione Arpa: il Tanaro ad Asti ha superato il livello di guardia di 4 metri. La soglia di pericolo è comunque fissata a 5,5 metri.

ORE 8.43 - Parecchia gente sta rimuovendo le transenne delle strade chiuse per allagamenti, soprattutto quelle non presidiate. Questo sta creando problemi anche ai soccorritori: ad esempio, a Sezzadio è successo esattamente questo, con la macchina che però è stata poi portata via dall'acqua. Si lancia dunque un ennesimo appello a non inoltrarsi dove vengono segnalati allagamenti.

ORE 8.38 - Aggiornamento della Provincia di Alessandria: anche quest’oggi persistono i disagi dovuti alla forte ondata di maltempo che sta colpendo la nostra provincia. In mattinata è esondato il torrente Belbo in località Bergamasco, al momento senza danni. Il casello autostradale di Alessandria Sud è chiuso per allagamenti.

Circa 200 le persone sfollate ripartite tra vari Comuni, 160 quelle isolate nei comuni di Cassinelle, Alice Bel Colle e Cassinelle; molti i disagi alle strade, sia per frane che per allagamenti e diverse centinaia le disalimentazioni elettriche, ripartite anche qui su varie porzioni del territorio, in particolare in val Lemme, nell’Acquese, nel Novese e nell’Ovadese.

Sono isolate le località Olbicella e San Luca nel comune di Molare, per un totale di 60 abitanti, la località Venturina nel Comune di Alice Bel Colle per un totale di 10 famiglie, Borgo Vercellino e località Bonanti per frana (rispettivamente 50 e 10 persone) e Borgata Torielli, nel Comune di Acqui Terme (10 persone).

Risultano essere circa 200, in totale, le persone evacuate o sfollate in provincia di Alessandria, così ripartite: Acqui Terme: 114 persone; Cremolino: 4 persone; Ovada: 22 persone; Prasco: 8 persone; Alessandria: 10 persone; Gavi: 3 persone; Orsara Bormida: 10 persone; Terzo d’Acqui: 8 nuclei familiari; Visone: 2 persone; Pareto: 5 persone; Montechiaro d’Acqui: 3 nuclei familiari e 2 persone. È stata altresì evacuata la caserma della Polizia Stradale di Acqui Terme.

ORE 8.34 - La situazione a Rivalta Bormida.

ORE 8.31 - Paura a Sezzadio nel corso della notte: in una strada allagata un uomo risultava disperso con la sua auto. Nelle prime ore della mattina, però, è stato trovato ed è in salvo.

ORE 8.30 - Alcuni scatti da San Michele, in questi istanti.

ORE 8.27 - Parla una residente di San Michele.

ORE 8.23 - La situazione a San Michele.

ORE 8.11 - La Protezione civile segnala che nel corso della notte le ingenti precipitazioni che hanno continuato a interessare tutto il nostro territorio, e in particolare il comparto appenninico del Savonese, hanno contribuito a mantenere molto elevati i livelli dei corsi d'acqua, in particolare del fiume Bormida e dei suoi affluenti, ad eccezione di Orba.

La piena in corso, di carattere eccezionale, sembra transitata al colmo fino ad Acqui e Cassine, dove ora è in calo, mentre dalla sezione a valle di Cassine a scendere verso la città di Alessandria il livello è ancora in lenta salita.

ORE 7.31 - Riaperta la Sp 181 tra Casalcermelli e Bosco Marengo.

ORE 7.29 - Anche il torrente Belbo ha raggiunto la soglia di pericolo, mentre lo Scrivia è al livello di guardia. In discesa i livelli dell'Orba, che restano però sempre sopra la soglia di pericolo.

ORE 7.15 - Ad Alessandria continua la piena del Bormida, che risulta ancora essere oltre i 9 metri: attualmente è infatti a un'altezza di 9.30, massimo mai registrato. Un evento, anche per la sua durata, di portata storica.

Il Tanaro intanto è in crescita lenta, ma resta ancora sotto la prima soglia di pericolo di 4 metri. A breve nuovo incontro in prefettura.