Acquese, una situazione molto complessa

ACQUI TERME - Situazione ancora molto complessa ad Acqui Terme e nell'Acquese. Bormida, intanto, è in ulteriore miglioramento, mentre il Medrio è rientrato negli argomenti.

Criticità:

Faetta chiusa con famiglie isolate, Polveriera chiusa per allagamento, Maggiora dal civico 71 chiusa, Regione Botti dal civico 24 chiuso, Stradale Alessandria tra via Alessandria e ex Ss 30 chiusa, Valloria chiusa con famiglie isolate, da Lacia a valle ferri chiusa, chiusa strada Fonte Fredda in via di riapertura, Fasciana chiusa, Valle Benazzo altezza case Benazzo chiusa, Monterosso altezza Cavalleri chiusa; frana via Tenco, frana a Lussito - Ovrano chiusa.

Allagata via del Soprano, via Goito chiusa per allagamento, via Benedetto Croce chiusa per allagamento, Strada per hotel Pineta chiusa, via degli Statielli al buio, ex Ss 334 altezza bar Succi a Melazzo chiusa, Angogna frana al numero 45 con famiglie isolate, frana passeggiata, Montestregone chiusa, via circonvallazione alcuni tratti allagati, Regione Bossalesio in verifica.

Extra cittadino:

chiuso ponte San Rocco Spigno Monferrato, ex Ss 30 località Mombaldone chiusa, ponte di Rivalta Bormida chiuso, ponte Castelnuovo Bormida chiuso, Sp 225 al km 10 + 250 Montechiaro, Provinciale tra Moirano-Castelrocchero chiusa per frana con famiglie isolate, Sp 229 Roncogennaro verso Rocchetta Palafea chiusa.

Frana frazione Benzi Grognardo, frana Cappelletta-Visone, chiusa strada tra Denice e Roccaverano, chiusa la Sp 201 che collega la Sp 456 per allagamenti, chiusa a Prasco casa Turca per frana, la Terzo-Montabone è chiusa, Bistagno-Roncogennaro chiusa, Strada-Caliogna chiusa con famiglie isolate, Cimaferle 84 provinciale dissesto, Valle Zani Montagnola famiglie isolate, Cimaferle famiglie isolate.