Maltempo: evacuazione dell'area golenale del Bormida

ALESSANDRIA - ORE 9.57 - Nuove foto da Spinetta.

ORE 9.52 - Altre strade chiuse per allagamenti: Sp 246 tra Alessandria e Oviglio dal km 2 al km 6+200. Riaperta dopo una breve chiusura dal km 26.800 al km 28.300la Sp 185 tra Ovada e Rocca Grimalda. Chiusa anche la Sp 192 tra Sezzadio e Mantovana.

ORE 9.46 - Il Bormida ora è a un'altezza di 5,20 metri: il primo livello di allarme è fissato a 5,50, il secondo a 7. Con questo ritmo il fiume potrebbe arrivare al secondo livello di allarme nel pomeriggio. Il sindaco ha firmato l'evacuazione delle zone golenali fino a emergenza conclusa. Nuova riunione a mezzogiorno.

ORE 9.34 - Lovassina a Spinetta: piazza delle Scuole.

ORE 9.31 - Il Comune di Alessandria ha disposto l'evacuazione dell'area golenale del fiume Bormida.

ORE 9.21 - L'Orba sta salendo e aumenterà i suoi livelli, pur essendo al momento sotto la soglia e di conseguenza anche il Tanaro e il Bormida potrebbero crescere. Ci sono quantitativi importanti di acqua: 5-10 mm all'ora sull'Appennino e questo è previsto per gran parte dell'evento, mentre in pianura ne scende circa la metà.

La temperatura è alta e in montagna il rischio è lo scioglimento della neve: un fattore da valutare per le prossime ore e che viene costantemente monitorato sull'intero sistema idraulico piemontese.

ORE 9.14 - L'Orba a Basaluzzo e l'Erro a Cartosio hanno raggiunto i livelli di guardia.

ORE 9.06 - Problemi alla viabilità in provincia: chiuse per allagamenti la Sp 98 tra Pontecurone e Viguzzolo, la Strada delle Fontane a Rocca Grimalda, la Sp 30 tra Cassine e Strevi e la Sp 207 da Molare fino alle frazioni di San Luca e Olbicella. Anche il calcio si ferma: a livello regionale, dall'Eccellenza alla Terza categoria, rinviati tutti i campionati.

Notte di pioggia in tutta la provincia. La Polizia Municipale segnala la chiusura di via Frugarolo a Litta Parodi per l’esondazione del rio Lovassina, che anche a Spinetta desta già preoccupazione.

A Castellazzo, invece, chiusa strada Trinità da Lungi che collega a Fontanasse.