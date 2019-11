Due eventi al Geirino per sostenere le popolazioni alluvionate

OVADA - Come nel 2016, quando a mobilitarsi fu tutto il territorio per raccogliere fondi a favore di Grisciano e più in generale delle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia, allo stesso modo l’Ovadese prova a lavorare congiuntamente per chi ha subito danni nella recente alluvione. Due le iniziative ipotizzare in una riunione operativa che si è tenuta la scorsa settimana. La prima: un concerto, previsto per il 7 dicembre presso il palazzetto dello Sport del Geirino. I dettagli devono ancora essere resi noti. «Per sostenere gli abitanti dei paesi più colpiti dalla recente alluvione - afferma il sindaco di Ovada, Paolo Lantero - abbiamo pensato di organizzare un qualcosa che sia una segnale concreto di vicinanza».

Il secondo appuntamento è più lontano nel tempo, indicativamente a inizio febbraio 2020, con una cena organizzata dalle associazioni di volontariato sul territorio. Nel frattempo non si rimane con le mani in mano. Lo scorso 6 novembre è stata firmata una convenzione tra i Lions Club della zona e il Comune di Castelletto d’Orba che ha portato all’erogazione contributo economico di 6 mila euro destinato all’ acquisto di elettrodomestici di primaria utilità in sostituzione di quelli distrutti lo scorso 21 ottobre. Alla firma del documento erano presenti: Mario Pesce, sindaco di Castelletto, Augusto Compalati, presidente del Lions di Ovada, Club promotore dell’iniziativa e Alfredo Canobbio, Governatore del Distretto Lions 108 IA 2 che ha prontamente messo a disposizione il fondo del Distretto destinato alle calamità naturali, su richiesta del Club di Ovada, contribuendo così in maniera decisiva al successo dell’ iniziativa.