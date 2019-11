Paura per l'Orba nell'Ovadese

OVADA - Preoccupa il livello dell'Orba in costante crescita dalla mattinata. Pochi minuti fa sopralluogo di Vigili e Protezione Civile nell'area accanto all'impresa Vezzani, oramai lambita dalle acque. Problemi diffusi lungo tutto il corso del torrente esondato nelle aree basse accanto a Capriata d'Orba e Predosa. Un appello alla prudenza è stato lanciato da Andrea Morchio, coordinatore della Protezione Civile Ovadese "Il disastro non è uno spettacolo - ha scritto - State a casa, uscite solo in caso di estrema emergenza". Nelle ultime ore molti ovadesi si erano avvicinati ai torrenti per scattare foto e girare video, aggiungendo occasioni di pericolo a una situazione già piuttosto delicata.