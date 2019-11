"Il problema non è il ragno": incontro con l'autrice Daria Ubaldeschi

OVADA - Sarà presentato domani pomeriggio, sabato 23 novembre, dalle 16.30 presso il salone dei Cappuccini di via Cairoli, il volume “Il problema non è il ragno - La cura di sé tra narrazione e psicoterapia”, scritto da Daria Ubaldeschi (nella foto), psicologa collaboratrice del DH Oncologico di Ovada. Nel volume, pubblicato da Edizioni Epoké di Novi Ligure, l'autrice presenta sette storie da smontare e rimontare per guardarsi dentro e comprendere meglio se stessi. Ex aracnofobica, ex fumatrice, ex motociclista, ex paziente oncologica, ex moglie, la psicoterapeuta e collaboratrice del settimanale "Il Novese" ha fatto dell’essere ex uno stile di vita. Interviene la dottoressa Paola Varese.