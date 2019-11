Banca del Tempo: l'epopea tabarchina per l'esordio de "I Venerdì dell'Idea"

OVADA - Ripartono domani sera i “Venerdì dell’Idea”, l’iniziativa curata come ogni anno dalla Banca del tempo di piazza Cereseto che mira a proporre una serie di incontri su temi diversi gestiti in gran parte dai membri dell’associazione. Stasera, venerdì 22 novembre, a partire dalle 21.00, presso il punto incontro della Coop di via Gramsci, sarà Enzo Ferrando, storico animatore dell’ente culturale a parlare de “I liguri tabarchini, da Tabarca a Carloforte, tra storia, cucina, tradizione e contaminazioni”.

L’iniziativa della Banca del tempo si propone di raccontare la cosiddetta “epopea tabarchina” quando nel 1543 trecento famiglie genovesi partirono da Pegli, accettando la proposta dei Lomellini di emigrare sulla piccola isola della costa tunisina. Il fatto storico è stato rievocato nell’ultima estate dalla traversata organizzata da Enrico Ottonello Lomellini, ovadese e discendente della famiglia che ispirò la traversata.