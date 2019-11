La mesta stima di nuovi danni

OVADA - L'Ovadese è stato uno dei territori più colpiti dalle intense piogge della giornata di ieri. Ancora una volta a farne le spese la rete di strade e collegamenti tra centro zona e e paesi. Chiusa la Priarona, la provinciale 204 che costituisce il collegamenti più utilizzato tra Ovada e Cremolino. Smottamento significativo anche a San Bernardo e Sant'Evasio, al secondo episodio in pochi giorni. Guai di minore entità a Grillano, in strada Ergini e a San Lorenzo. Aggravamento dello scenario a Silvano dove tra i Bacchetti e la Pieve le strade sono rimaste interrotte in più punti. Stesso discorso per la provinciale 199 nel territorio di Rocca Grimalda.