Giovanili: Boys 2006 a valanga, sconfitta la Juniores

OVADA - Solo due squadre in campo nel week-end scorso complice le condizioni metereologiche. Così non hanno giocato i 2005 a Carrosio, i 2004 con lo Spartak San Damiano e i 2003 con la Valenzana Mado. Nel prossimo turno, tempo permettendo, i 2005 scenderanno in campo sabato al Moccagatta contro la Fulvius, i 2004 in trasferta con lo SCA Asti e i 2003 dovrebbero recuperare con la Valenzana. I Boys 2006 di Mauro Sciutto non hanno avuto problemi a liberarsi del fanalino di coda Alessandria Lions. Ben quindici le reti realizzate dai giovanissimi dei Boys che permettono di conservare il primato in classifica. Già la prima frazione si è chiusa sul 5-0 e nella ripresa arrivano le altre reti. Doppiette per Grillo, Vaccarello, Di Chiara e Tarantino, mentre un gol ciascuno per Uccello, Giannone, Ajjior, Guyo, Pastorino e Damiani. Domenica 24 al Moccagatta alle ore 15 scontro al vertice con la Fortitudo.

Esce battuta per 1-0 dal “Pedemonte” di Gavi la Juniores dell’Ovadese Silvanese, ma il punteggio più giusto sarebbe stato il pari. La squadra di Salvatore Magrì pur priva dello squalificato Musso e dell’infortunato Costantino, disputa la migliore partita della stagione dominando per tutti i 90’ minuti gli avversari. Il gol dei locali giunge al 17’ con un perentorio colpo di testa di Bruzzone. Sabato si ritorna al “Rapetti” di Silvano d'Orba per affrontare il Nichelino Esperia, penultima forza del torneo.