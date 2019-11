Studenti del Barletti protagonisti al Digital Math Training dell'Università di Torino

OVADA - Dalle aule dell'Istituto Barletti di Ovada alla finale del "Digital Math Training", il progetto proposto e coordinato dal Dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano" dell'Università di Torino. Dopo una serie di incontri di formazione in presenza e in piattaforma per imparare a risolvere problemi contestualizzati con l’utilizzo di un Ambiente di Calcolo Evoluto (ACE Maple) e un training di tre mesi di attività, Andrea Granato, Alessandro Valfrè, Federico Giacobbe del liceo scientifico "Pascal" e Matteo Grosso del Liceo Scienze Applicate sono arrivati fino alla prova conclusiva, a cui hanno avuto accesso "solo" 75 studenti.

Nella finale Andrea Granato di Cassinelle, attualmente iscritto alla classe VA del liceo scientifico “Pascal”, si è classificato al secondo posto assoluto, mentre l'ovadese Alessandro Valfrè (classe VB del "Pascal") si è qualificato in nona posizione a pari merito con altri sedici alunni. Gli altri partecipanti si sono classificati decimi a pari merito visto l’elevato livello dimostrato nelle prove. Il progetto, che ha coinvolto tutti gli alunni delle classi quarte, si è svolto nello scorso anno scolastico. Solo pochi giorni fa sono stati rivelati i risultati.

Soddisfazione della docente di matematica e fisica Anna Maranzana, che, in qualità di responsabile del progetto, ha preparato e incentivato gli alunni ad affrontare in modo adeguato e maturo le attività proposte da tale iniziativa che ha visto la partecipazione di 3000 studenti fra Piemonte e Valle d’Aosta. La finalità, infatti, di “Digital Math Training” è quella di rafforzare sia le abilità matematiche-informatiche sia le competenze utili per la formazione di un cittadino più consapevole chiamato ad un ruolo attivo nei processi di trasformazione.