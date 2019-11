Ragazze vincenti: Evo Volley domina il derby

NOVI LIGURE - Dura solo tre set il derby in testa-coda fra Novi Pallavolo e Evo Volley: lo 0-3 (15-25, 19-25, 15-25) dipinge bene la differenza di valori fra le due formazioni con le padrone di casa che restano sempre più sole in fondo alla classifica mentre le ospiti volano in testa alla graduatoria del girone B della serie C, a punteggio pieno e senza avere ancora concesso un solo set alle avversarie in cinque incontri. La giornata favolosa delle ragazze in serie C si completa con le due vittorie di Occimiano ed Ovada: le ragazze di Fortitudo Nuova Elva espugnano con un netto 0-3 (22-25, 19-25, 17-25) il campo di Direma Novara e salgono a quota dieci in classifica pur rimanendo al settimo posto, quelle di Cantine Rasore muovono finalmente la classifica battendo a sorpresa Cargo Broker Leinì 3-1 (25-22, 25-22, 22-25, 25-19) ed in un colpo solo scavalcano due formazioni salendo a quota tre punti.

Nella C maschile serve una vera e propria maratona alla Plastipol per superare Rabino Sport Val Chisone: avanti due volte, gli ovadesi si fanno recuperare per poi vincere al tiebreak 3-2 (25-17, 17-25, 25-20, 18-25, 15-11). Secondo stop consecutivo per la Negrini Acqui che, a Collegno con la capolista Artivolley, si illude vincendo il primo set, ma poi cede i tre successivi e finisce 1-3 (26-24, 16-25, 16-25, 25-27).

In D continua il weekend magico delle formazioni femminili: Zs Ch Valenza strappa tre punti sul campo dell'Issa Novara con un buon 3-1 (25-22, 21-25, 25-22, 25-19), Evo Volley Tre Colli torna alla vittoria domando al PalaGavi il Labor Volley con lo stesso punteggio e parziali di 25-19, 25-11 18-25, 25-16. Nel maschile cade Cetip/Makhymo Acqui Terme a Moncalieri con i padroni di casa che si impongono per 3-0 (25-15, 25-18, 25-22), Novi Pallavolo U22 ha riposato.