La Luese inciampa a Costigliole, Novese e Sexadium si riavvicinano

COSTIGLIOLE D'ASTI - Clamoroso a Costigliole: una partita che forse non si doveva nemmeno giocare dopo la nevicata infrasettimanale sul campo dei padroni di casa rischia di diventare un trionfo con la Luese che conosce il primo mezzo stop stagionale andando sotto anche di due reti prima di salvare almeno l’imbattibilità nel finale grazie alla doppietta di Arfuso. Ne approfittano ovviamente per riaprire la stagione Novese e Sexadium che saranno le avversarie dei ragazzi di Sciacca nelle ultime due giornate del girone di andata: i biancocelesti espugnano il campo del Calliano di misura grazie a Filippo Giordano, gli acquesi rifilano il terzo stop di fila alla Pozzolese battendola anche loro con il minimo scarto al “Frassati” grazie ad un gol di Vercellino. Ad Alessandria il Tassarolo passa in vantaggio 2-0 a fine primo tempo grazie alle reti di Arsenie ed El Amraoui, poi nella ripresa il gol di Fofana riapre la gara per la Canottieri ma Daga chiude tutti i discorsi per l’1-3 finale. Bella vittoria del Solero che non spreca la possibilità casalinga con il Cortemilia e gli rifila un netto 4-2: a segno due volte Mataj, Celon e Camarchio, inutili i gol di Poggio e Mollea. Quattro reti anche per il San Giuliano Nuovo allo Spinetta Marengo: ancora decisivo Pasino con una doppietta, di Lugano e Rizzo le altre due marcature mentre il momentaneo pareggio ospite portava la firma di Morrone. Reggio illude il Monferrato sul campo della Don Bosco Asti che trova il pareggio ad una decina di minuti dal termine, si dividono la posta a reti bianche anche Fulvius e Felizzano.

Nel Girone B, tornano alla vittoria entrambe le squadre alessandrine: la Junior Pontestura affonda la Pro Roasio all’inglese grazie all’autorete di Zappella ed al gol di Di Martino, lo Stay O ‘ Party con un rigore di Micillo alla mezz’ora della ripresa stende il La Chivasso.

CALLIANO – NOVESE 0-1

COSTIGLIOLE – LUESE 2-2

DON BOSCO ASTI – MONFERRATO 1-1

FULVIUS – FELIZZANO 0-0

POZZOLESE – SEXADIUM 0-1

SAN GIULIANO NUOVO – SPINETTA MARENGO 4-1

SOLERO – CORTEMILIA 4-2

CANOTTIERI – TASSAROLO 1-3

JUNIOR PONTESTURA – PRO ROASIO 2-0

LA CHIVASSO – STAY O’ PARTY 0-1