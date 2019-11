Asca in orbita: 4-3 in rimonta all'Ovadese

ALESSANDRIA - Non tradisce le attese il derby del “Cattaneo”: è una festa del gol – e non solo – il 4-3 fra Asca e Ovadese Silvanese. Padroni di casa subito avanti con un gran gol di Vicario che poco dopo deve essere sostituito per un infortunio, Rosset la ribalta in due minuti dopo il quarto d’ora e si rientra negli spogliatoi con l’Ovadese avanti. Ad inizio ripresa arriva anche il terzo gol degli arancioneri con Barbato ma risponde subito Yassin El Amraoui che riapre la partita e Giannicola entrato da poco trova il 3-3. L’arbitro perde di mano la partita e distribuisce cartellini a iosa: ne fanno le spese Yassin El Amraoui e Rota fra le fila degli alessandrini, ma a quattro minuti dalla fine nonostante la doppia inferiorità numerica è l’Asca a trovare il gol decisivo ancora con Giannicola.

Bene anche l’Acqui che fa provare un po’ di paura chiudendo il primo tempo in svantaggio ma nella ripresa ci pensa Massaro con una doppietta in due minuti ad allontanare lo spettro della terza sconfitta consecutiva. Partita poco spettacolare quella fra Arquatese e Valenzana Mado, costrette a giocare su un campo ai confini della praticabilità e oltre che annulla ogni velleità tattico-tecnica: Dinica porta avanti gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma un rigore di Vera a tre minuti dal termine riequilibra la gara ed i padroni di casa possono recriminare per un gol annullato al 90’. Un punto ottimo anche per la Gaviese a Mirafiori grazie alla rete di Guido nel primo tempo a cui risponde nella ripresa Cara per i torinesi.

ACQUI – TROFARELLO 2-1

ARQUATESE – VALEMADO 1-1

ASCA – OVADESE SILVANESE 4-3

CIT TURIN – BARCANOVA 1-2

LUCENTO – PRO VILLAFRANCA 2-1

MIRAFIORI – GAVIESE 1-1

POZZOMAINA – SANTOSTEFANESE 0-2

SAN GIACOMO CHIERI – CARRARA 90 5-1

ACQUI: Bodrito, Cela, Costa, Manno, Rondinelli, Cimino, Massaro, De Bernardi, Ivaldi, Campazzo, Zunino. A disp. Rovera, Capizzi, Ciberti, Minelli, Cavallotti, Toti, Bollino, Morbelli, Innocenti. All. Merlo

ARQUATESE: G. Torre, Trapasso, Bianchi, Kolaj, Giordano, Tavella, Monticone, Maldonado, Farina, Vera Angulo, G. Acerbo. A disp. U. Acerbo, Ricci, Motto, Firpo, S. Torre, Zoppellaro, Massa, Scolafurru, Guido. All. Vennarucci

ASCA: Figini, Ottria, Mirone, De Ambrosis, Vicario, Borromeo, Monaco, Cairo, Y. El Amraoui, Rota, E. El Amraoui. A disp. Navedoro, Ravera, Cazzulo, Rossi, Giannicola, Bencaga, Cartasegna. All. Usai

GAVIESE: Benabid, Mazzon, Tosonotti, Taverna, Guido, Pellegrino, La Neve, Amello, Lombardi, Di Gennaro, Myrta. A disp. Alocci, Chiarlo, Milanese, Mugnai, Kolaj, Scimone, Bouba, Salvi, Lechner. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: St. Gallo, Bernardi, A. Cipollina, Boveri, Porrata, Pastorino, Oddone, Anania, Dentici, Rosset, Barbato. A disp. R. Cipollina, Si. Gallo, Murchio, Tangredi, Cartosio, Musso, Panariello, Zerouali, Sala. All. Pastorino

VALENZANA MADO: Capra, Battista, Casalone, Gigante, Meda, Dinica, Lenti, Conti, Borgaro, Dispenza, Fassina. A disp. Gjyli, D. Bennardo, F. Bennardo, Savino, Negri, Tagnesi, Loja, Mazzucco. All. Nobili