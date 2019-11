Gestopark apre la sede in via Buffa

OVADA - Sarà aperta a partire da mercoledì prossimo, 20 novembre, l'ufficio ovadese della Gestopark, l'azienda di Albissola Marina che per i prossimi quattro anni si occuperà degli oltre 400 stalli blu presenti in città. La sede di via Buffa numero 45 sarà a disposizione della clientela ogni mercoledì e sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00. Nei due giorni di mercato si potrà chiedere informazioni e attivare le tessere per la sosta agevolata presso i parcheggi a pagamento, Sarà possibile, inoltre, contattare i dipendenti della ditta ligure attraverso l'indirizzo mail ufficio.ovada@gestopark.it.