Delitto Garita: processo con rito abbreviato

OVADA - Sarà giudicata col rito abbreviato Aurela Perhati, la giovane accusata dell’omicidio di Capodanno. Massimo Garitta, morì nella notte di Capodanno. Il suo corpo fu ritrovato nelle prime ore del 1° gennaio 2019 in un campo tra la massicciata dell’Acqui – Genova e la ex statale 456 del Turchino. Per la giovane ovadese, oggi in una comunità di recupero, l’accusa è di omicidio volontario. L’udienza è prevista per il 14 maggio 2020.

