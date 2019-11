Serata dedicata al cambiamento climatico con Legambiente

MOLARE - È in programma per domani sera, venerdì 15 novembre, ore 21.00, presso la sala multimediale della biblioteca “Marcello Venturi” di Molare, l'evento organizzato dalla sezione locale di Legambiente per sensibilizzare la popolazione sul tema del cambiamento climatico. Nel corso della serata è prevista la proiezione del film "The Climate Limbo”, il documentario - scritto da Elena Brunello e diretto da Paolo Caselli e Francesco Ferri - che tratta la complessa connessione fra disastri ambientali e migrazioni. Alla pellicola è stata assegnata la menzione speciale di Legambiente durante la XXII edizione di CineAmbiente, l'importante festival internazionale di cinema e cultura organizzato a Torino dal Museo Nazionale del Cinema. Nel corso della serata, l'apicoltore Francesco Panella, direttore della rivista l'Apis e presidente di BeeLife European Beekeeping Cordination, tratterà con cura l'argomento e spiegherà come il cambiamento climatico spingerà sempre più persone a lasciare la propria terra.

Sarà anche l'occasione per presentare la nuova piattaforma di Legambiente (www.changeclimatechange.it), alla quale è possibile accedere se si è interessati ad intervenire sugli effetti del cambiamento climatico mettendo in campo iniziative ed operazioni concrete. «La crisi climatica non può e non deve lasciarci indifferenti - spiegano da Legambiente -. Ci restano solo 10 anni per provare a mantenere l’incremento delle temperature entro la soglia di 1,5° rispetto ai livelli pre-industriali. Superarla anche solo di mezzo grado, secondo il rapporto dell’IPCC, significherebbe condannare tutto il Mondo a inondazioni, siccità, estinzione di intere specie e povertà diffusa».