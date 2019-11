Il trio Itinera Mundi illumina il “Rebora”

OVADA - Cambia la location del Rebora Festival di Ovada che, in occasione del terzo concerto, si sposta presso il convento dei Cappuccini di via Cairoli. La serata “Piazzolla Portrait” è in programma domani sera, venerdì 15 novembre, alle ore 21.00. Dopo l'omaggio al violinista Osvaldo Palli e l'esibizione dell'Orchestra Bruni è il turno del trio internazionale “Itinera Mundi” formato da Laura Lanzetti (pianoforte), Arianna Menesini (violoncello), Gianluca Campi (fisarmonica). Dal repertorio di Astor Piazzolla verranno eseguiti i brani “Quattro stagioni”, “Suite dell'Angel”, “Grand Tango”, “Regreso al amor”e i celeberrimi “Oblivion” e “Libertango”con arrangiamenti di Arianna Menesini. L'articolo completo è disponibile sul numero de "l'ovadese" in uscita oggi, giovedì 14 novembre.