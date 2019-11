Più notizie e approfondimenti, una grafica rinnovata e tanti speciali

Più notizie, più approfondimenti, una grafica completamente rinnovata, tutti gli speciali del Gruppo Soged: abbonarsi conviene e con la tessera 2020 sarà possibile sfruttare una ricca serie di offerte e di sconti. Oltre a ricevere il giornale a casa, è possibile ritirare la propria copia presso l'edicola più vicina, secondo una formula oramai collaudata, facile e sicura. Prosegue, inoltre, l'iniziativa del "Mio Piccolo": dopo il grande successo riscosso negli anni precedenti, sarà rinnovata la possibilità di personalizzare il giornale, per avere le notizie che interessano maggiormente.

UNA RAFFICA DI SCONTI

Per quanto riguarda sconti e convenzioni, invece, l'elenco è davvero lungo:

- Multisala Kristalli: 25% di sconto sul prezzo del biglietto nella multisala di Alessandria (tranne il lunedì);

- Gomme e Motori: 10% di sconto su pneumatici e manutenzione. Alessandria, via Piave;

- Cantieri Sportivi: 15% di sconto. Alessandria, corso Monferrato 143-145, Tortona strada per Voghera 20;

- Concessionaria Resicar: 100 euro di sconto su manutenzione e servizi. Spinetta Marengo, strada statale 10, angolo via Clemente;

- Sci Club Frecce Bianche: 10% di sconto sui tesseramenti. Alessandria, piazza Basile 8;

- Corner Casuals&Terraces: 10% di sconto. Alessandria, via Milano 67;

- Wall Street English: 25% di sconto sull'iscrizione ad almeno tre livelli del corso Personal English. Alessandria, via San Giacomo della Vittoria 64;

- Avis: 20% di sconto sull'abbonamento a Il Piccolo, Il Novese e L'Ovadese agli associati 2019-2020;

- Alexandria International School: 50 euro di sconto sull'iscrizione all'anno scolastico 2020-2021. Alessandria, via don Orione 1;

- Fai: 20% di sconto sull'abbonamento a Il Piccolo, Il Novese e L'Ovadese agli associati 2019-20;

- Kimono Casa: 10% di sconto su Kartell. Alessandria, spalto Gamondio 27;

- My Shoes: 10% di sconto sulla riparazione scarpe. Alessandria, via Dante 22;

- T Aggiusto: 10% di sconto sulle riparazioni. Alessandria, via San Lorenzo 35.

CI SI ABBONA COSì

Come abbonarsi? Ci sono varie possibilità: presso le redazioni de Il Novese / L’Ovadese (Novi Ligure: via Garibaldi 17,

tel. 0143.314700, dalle 8.30 alle 12.30 - Ovada: via Buffa 39, tel. 0143.81054, dalle 9 alle 12) e la redazione de Il Piccolo (Alessandria: via Parnisetti 10, tel. 0131.315200 / fax 0131.251139, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13

e dalle 14 alle 18). Email: abbonamenti@ilpiccolo.net., anche con Bancomat e carta di credito.

Con bonifico bancario sul conto corrente intestato a So.G.Ed. codice IBAN: IT50P0503410403000000022000.

Con assegno bancario o circolare intestato a So.G.Ed. srl. Utilizzando il conto corrente postale n. 11720158 intestato a So.G.Ed. srl, via Parnisetti 10, 15121 Alessandria.

L’abbonamento è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Con l’aggiunta di 3 euro riceverete gli omaggi tramite posta (tariffa per l’estero, 5 euro).

Per informazioni: Il Piccolo 0131 315200, Il Novese 0143 314700, L'Ovadese 0143 811054.

CON L'ABBONAMENTO SI RISPARMIA

Per quanto riguarda le tariffe, si può scegliere tra diverse formule:

85 euro - Il Piccolo Versione online martedì e venerdì.

100 euro - Il Piccolo Versione cartacea martedì e venerdì.

115 euro - Il Piccolo Versione cartacea e online martedì e venerdì.

45 euro - Il Novese o L'Ovadese Versione cartacea giovedì.

130 euro - Il Novese o L'Ovadese e Il Piccolo Versione cartacea martedì, giovedì e venerdì.

140 euro - Il Novese O L'Ovadese e Il Piccolo Versione cartacea martedì, giovedì e venerdì Il Piccolo online martedì e venerdì.