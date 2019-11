Giovanili: ai Boys 2004 il derby con la Capriatese, bene la Juniores dell'Ovadese Silvanese

OVADA - Tra le formazioni giovanili ovadesi spicca la vittoria (1 a 0) della Juniores dell'Ovadese Silvanese sul Canelli per 1-0. I ragazzi di mister Magrì, in campo con un uomo in meno dal 37' del primo tempo (il rosso sventolato in faccia a musso è parso ai più eccessivo), sono riusciti lo stesso ad impegnare gli avversari in una ripresa ricca di occasioni da gol. Prima ci ha provato Apolito, poi - all'ora di gioco - Carosio, e a dieci dal termine con Perassolo, a dimostrazione della crescita costante nel corso del match. Gli avversari hanno replicato con Dogliero, fermato in uscita da Cipollina. Sul finire l'unico gol di giornata: per un fallo su Pappalardo, punizione di Costantino, testa Perassolo e sulla respinta del portiere Termignoni è andato a segno. Sabato trasferta (quasi) proibitiva a Gavi.

Tra i Boys vincono i 2006 e i 2004. Netta affermazione dei 2006 di Mauro Sciutto contro l’Asca per 7-0. Mattatore Vaccarello autore di quattro reti seguito da un gol ciascuno per Grillo, Cavaliere e Tarantino. Partenza sprint dei Boys che chiudono la prima frazione sul 4-0; la gara diventa poi facile e nella ripresa arrivano le altre realizzazioni. Prossimo impegno in trasferta con l’Alessandria Lions. Nel derby di Capriata d’Orba i Boys 2004 di Biagio Micale hanno la meglio per 3-1. Il vantaggio è di Cannonero per poi arrivare il raddoppio di Visentin. Sul 2-0 accorcia le distanze la Capriatese, ma Tagliotti aumenta ancora il vantaggio. I Boys conservano sempre il primato in classifica e domenica pomeriggio incontro a Castelltto d’Orba con lo Sparta San Damiano.

Due le sconfitte. Al Moccagatta i Giovanissimi 2005 di Nildo Biato subiscono la prima sconfitta stagionale ad opera della capolista Dertona per 1-3. Gli ovadesi nel primo tempo giocano bene, si rendono pericolosi in diverse occasioni e colgono una traversa con Salvador ma arriva la rete ospite su un tiro deviato che spiazza l’incolpevole Grillotti. I Boys calano nella ripresa e i tortonesi segnano ancora due volte. Solo nel finale arriva la reazione con la rete di Haga-Miranda ma non basta. Domenica prossima trasferta a Carrosio. Sconfitta di misura degli Allievi 2003 di Silvio Pellegrini ad Alessandria contro la Don Bosco. Per gran parte della gara Boys in avanti sfiorando più volte il gol con Merialdo e Gaggero, poi in un’azione di contropiede i locali colpiscono i Boys. Domenica al Moccagatta arriva la Valenzana