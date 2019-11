"Ridateci i diritti": la protesta degli autisti della Gls

ALESSANDRIA - Gli autisti della Gls sono in sciopero. Stamani, davanti alla sede di via Umberto Giordano, astenzione dal lavoro per la maggior parte dei 34 dipendenti, 27 dei quali iscritti ai SiCobas. Tra le richieste, come spiegano Gianluca Favata e Gianluca Giaccone della Rappresentanza sindacale aziendale, la revisione degli orari di lavoro, la necessità di una timbratrice (anche per il riconoscimento degli straordinari), una miglior efficienza dei furgoni, che non garantiscono sicurezza.