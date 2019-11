Arquatese: salta il tecnico Paveto

ARQUATA SCRIVIA - E' appena arrivata la notizia dell'interruzione del rapporto fra l'Arquatese Valli Borbera ed il tecnico Pierluigi Paveto: dopo una partenza a rilento la squadra aveva ingranato una serie di buoni risultati che l'avevano portata agli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione ed al terzo posto in classifica.

Le tre sconfitte negli ultimi otto giorni, due volte in casa con la Santostefanese e sul campo del Carrara90, avevano mostrato una squadra in involuzione ed incapace di trovare la via della rete con quella continuità che finora le era stata propria.

Non si conosce ancora il nome del sostituto anche se ci sono stati i primi sondaggi senza però approdare a nulla di definitivo, in attesa di comunicazioni l'allenamento di questa sera verrà diretto dal suo vice Marco Di Gioia.